Шмыгаль заверил, что школы в областных центрах полностью обеспечены всем необходимым для защиты от COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин проведет аудит в течение первых двух недель занятий, чтобы понять, насколько безопасным является обучение в школах.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании 3 сентября заверил президента Украины Владимира Зеленского, что школы в областных центрах страны полностью обеспечены всем необходимым для защиты от COVID-19. Об этом сообщает сайт главы государства.

Зеленский отметил, что к нему поступает информация о недостаточном количестве средств индивидуальной защиты в украинских школах.

В свою очередь Шмыгаль подчеркнул, что учебные учреждения обеспечены средствами защиты в соответствии с разработанным правительством алгоритмом для безопасного обучения в школах. Глава Кабмина уточнил, что на уроках дети не должны находиться в масках – их следует надевать только на переменах.

Президент акцентировал внимание на том, что детей необходимо защитить от коронавирусной инфекции по всей Украине, а не только в областных центрах.

По данным премьера, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 149 случаев заболевания детей (как правило, летом фиксировалось около 100 случаев инфицирования детей). Однако, по словам главы правительства, это повышение числа заболевших за 2 сентября и оно не является показательным в контексте влияния начала учебного процесса на распространение COVID-19.

Шмыгаль также добавил, что Кабмин проведет аудит в течение первых двух недель занятий, чтобы понять, насколько безопасным является обучение в школах.

В конце августа в Украине обновили правила учебы в школах в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, в регионах с "оранжевым" уровнем адаптивного карантина педагогам рекомендуют учить детей с применением защитных щитков, а в регионах с "желтым" и "зеленым" – "просто придерживаться определенной дистанции". Если коронавирус будет обнаружен у кого-то из учеников, на самоизоляцию отправят весь класс.

Дистанционное обучение предусмотрено только в регионах "красной" зоны, заявил 30 августа министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки от коронавируса в Украине скончалось максимальное с начала эпидемии количество людей – 54. Коронавирус в стране подтвердили у 128 228 человек, в том числе у 2430 – за последние сутки. Общее количество скончавшихся от инфекции увеличилось до 2710. Выздоровело от коронавирусной болезни 59 676 человек.