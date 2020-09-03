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В Украине – рекорд по количеству умерших от коронавируса за сутки

Коронавирус в Украине уже подтвердили у 128 228 человек, в том числе у 2430 – за последние сутки, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

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Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки обнаружили в Харьковской области
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки обнаружили в Харьковской области 
Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине подтвердили 2430 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 3 сентября.

Суточный прирост новых случаев держится на высоком уровне. Накануне был зарегистрирован новый суточный рекорд по количеству инфицированных – 2495. 

В целом коронавирус в Украине уже выявили у 128 228 человек.

За последние сутки от коронавируса в стране скончалось максимальное с начала эпидемии количество людей – 54 (предыдущий рекорд был установлен накануне – 51 умерший). Общее количество скончавшихся от инфекции увеличилось до 2710. Выздоровело от коронавирусной болезни 59 676 человек (+859 за сутки), 65 842 продолжают болеть. 

Больше всего новых случаев заражения за сутки было выявлено в Харьковской (301) и Тернопольской (242) областях, а также в Киеве (280), меньше всего – в Кировоградской (семь).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

  • Винницкая область – 4194;
  • Волынская область – 5662;
  • Днепропетровская область – 2518;
  • Донецкая область – 1549;
  • Житомирская область – 3471;
  • Закарпатская область – 7788;
  • Запорожская область – 1708;
  • Ивано-Франковская область – 9685;
  • Киев – 14 158;
  • Киевская область – 5931;
  • Кировоградская область – 833;
  • Луганская область – 373;
  • Львовская область – 15 116;
  • Николаевская область – 1372;
  • Одесская область – 7813;
  • Полтавская область – 855;
  • Ровенская область – 9476;
  • Сумская область – 1629;
  • Тернопольская область – 6637;
  • Харьковская область – 9941;
  • Херсонская область – 435;
  • Хмельницкая область – 2740;
  • Черкасская область – 1670;
  • Черновицкая область – 10 624;
  • Черниговская область – 2050.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26 млн, из них более 17,2 млн вылечились, а 863 тыс. умерли.

Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных. 

Теги: эпидемия, СНБО, болезнь, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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