В Украине – рекорд по количеству умерших от коронавируса за сутки

За последние сутки в Украине подтвердили 2430 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 3 сентября.
Суточный прирост новых случаев держится на высоком уровне. Накануне был зарегистрирован новый суточный рекорд по количеству инфицированных – 2495.
В целом коронавирус в Украине уже выявили у 128 228 человек.
За последние сутки от коронавируса в стране скончалось максимальное с начала эпидемии количество людей – 54 (предыдущий рекорд был установлен накануне – 51 умерший). Общее количество скончавшихся от инфекции увеличилось до 2710. Выздоровело от коронавирусной болезни 59 676 человек (+859 за сутки), 65 842 продолжают болеть.
Больше всего новых случаев заражения за сутки было выявлено в Харьковской (301) и Тернопольской (242) областях, а также в Киеве (280), меньше всего – в Кировоградской (семь).
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26 млн, из них более 17,2 млн вылечились, а 863 тыс. умерли.
Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных.