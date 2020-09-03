В Украине – рекорд по количеству умерших от коронавируса за сутки

Коронавирус в Украине уже подтвердили у 128 228 человек, в том числе у 2430 – за последние сутки, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки обнаружили в Харьковской области Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине подтвердили 2430 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 3 сентября.

Суточный прирост новых случаев держится на высоком уровне. Накануне был зарегистрирован новый суточный рекорд по количеству инфицированных – 2495.

В целом коронавирус в Украине уже выявили у 128 228 человек.

За последние сутки от коронавируса в стране скончалось максимальное с начала эпидемии количество людей – 54 (предыдущий рекорд был установлен накануне – 51 умерший). Общее количество скончавшихся от инфекции увеличилось до 2710. Выздоровело от коронавирусной болезни 59 676 человек (+859 за сутки), 65 842 продолжают болеть.

Больше всего новых случаев заражения за сутки было выявлено в Харьковской (301) и Тернопольской (242) областях, а также в Киеве (280), меньше всего – в Кировоградской (семь).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 4194;

Волынская область – 5662;

Днепропетровская область – 2518;

Донецкая область – 1549;

Житомирская область – 3471;

Закарпатская область – 7788;

Запорожская область – 1708;

Ивано-Франковская область – 9685;

Киев – 14 158;

Киевская область – 5931;

Кировоградская область – 833;

Луганская область – 373;

Львовская область – 15 116;

Николаевская область – 1372;

Одесская область – 7813;

Полтавская область – 855;

Ровенская область – 9476;

Сумская область – 1629;

Тернопольская область – 6637;

Харьковская область – 9941;

Херсонская область – 435;

Хмельницкая область – 2740;

Черкасская область – 1670;

Черновицкая область – 10 624;

Черниговская область – 2050.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26 млн, из них более 17,2 млн вылечились, а 863 тыс. умерли.

Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных.