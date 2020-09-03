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Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 26 млн

Количество жертв коронавирусной болезни COVID-19 в мире превысило 861 тыс.

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Фото: ЕРА

К утру 3 сентября коронавирусом в мире заразились 25 938 122 человека (+276 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 861 679 человек (+6 тыс. человек за сутки), выздоровело 17 213 275 человек.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 6 113 359. Из них умерло 185 707, излечилось – 2 231 757.

В Бразилии общее количество больных составляет 3 997 865, из них 123 780 умерли, а 3 387 309 выздоровели.

В Индии инфицировано 3 769 523 человека, среди них умерли 66 333, выздоровели – 2 901 908.

Четвертое место занимает Россия: 1 001 965 заболевших и 17 365 умерших. В Перу, ЮАР, Колумбии и Мексике количество заболевших COVID-19 преодолело порог в 600 тыс.

В Испании, Аргентине и Чили заболели свыше 400 тыс. человек. В Иране, Великобритании, Франции, Бангладеш и Саудовской Аравии заразилось более 300 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Франция, Великобритания, Колумбия, Бангладеш, Испания, Перу, Чили, Бразилия, Мексика, Аргентина, ЮАР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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