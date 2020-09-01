Папа римский призвал списать долги наиболее уязвимым странам, пострадавшим от пандемии коронавируса

Мировое сообщество должно списать долги бедным странам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом говорится в специальном послании папы римского Франциска, опубликованном на официальном сайте Святого престола 1 сентября – во Всемирный день молитвы о защите творения.
Он напомнил об исторической эксплуатации южных стран, которая привела к возникновению так называемого экологического долга, главным образом из-за разграбления ресурсов и чрезмерного использования общего экологического пространства для удаления отходов.
Франциск призвал к списанию долга наиболее уязвимых стран как к восстановлению справедливости и в знак признания серьезных последствий медицинских, социальных и экономических кризисов, с которыми они сталкиваются в результате COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 1 сентября коронавирусом в мире заразилось 25 405 845 человек (+262 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.
Жертвами COVID-19 стали 849 389 человек (+4 тыс. человек за сутки), выздоровело 16 745 442.