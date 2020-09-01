Папа римский призвал списать долги наиболее уязвимым странам, пострадавшим от пандемии коронавируса

1 сентября, во Всемирный день молитвы о защите творения, папа римский Франциск обратился к верующим со специальным посланием.

Мировое сообщество должно списать долги бедным странам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом говорится в специальном послании папы римского Франциска, опубликованном на официальном сайте Святого престола 1 сентября – во Всемирный день молитвы о защите творения.

Он напомнил об исторической эксплуатации южных стран, которая привела к возникновению так называемого экологического долга, главным образом из-за разграбления ресурсов и чрезмерного использования общего экологического пространства для удаления отходов.

Франциск призвал к списанию долга наиболее уязвимых стран как к восстановлению справедливости и в знак признания серьезных последствий медицинских, социальных и экономических кризисов, с которыми они сталкиваются в результате COVID-19.