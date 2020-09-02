В Украине планируют проводить новый вид тестирования на коронавирус

Для диагностики коронавируса в Украине планируют использовать быстрые тесты на антиген, которые уже применяются в США, рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал на брифинге в Киеве 2 сентября, что в Украине планируют проводить еще один вид диагностики коронавируса – быстрые тесты на антиген, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он сообщил, что вчера по этому поводу провел переговоры с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения.

"Они обещают уже на следующей неделе обновить протокол относительно тестирований. В протоколе будет найдено место быстрым тестам на антиген. Ранее использовались быстрые тесты только на наличие антител. Сегодня в Соединенных Штатах Америки уже зарегистрировано четыре производителя быстрых тестов на антиген", – сказал Ляшко.

Он напомнил, что 29 августа Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выпустили рекомендации по поводу стратегии использования быстрых тестов на антиген. В рекомендация сказано, что тесты на антиген коронавируса SARS-CoV-2, как правило, менее чувствительны, чем ПЦР-тесты, но они относительно недорогие и их можно применять по месту лечения. В CDC отметили, что клиническая эффективность экспресс-тестов на антиген во многом зависит от обстоятельств, в которых они используются, лучше всего их применять на ранних стадиях заражения SARS-CoV-2, "когда вирусная нагрузка обычно самая высокая".

Ляшко сообщил, что Украина начнет применять эти тесты сразу после того, как ВОЗ обновит протокол и пропишет алгоритм их использования.

"Мы сейчас ведем переговоры со всеми производителями, которые зарегистрировали быстрые тесты на антиген, чтобы они подали на регистрацию эти тесты в Украине. Это позволит значительно увеличить количество тестирований", – сообщил заместитель министра.

Он объяснил, что такое быстрые тесты на антиген.

"[При этом тесте] образец берется так же, как и для ПЦР-теста: из носоглотки берется смыв, который помещается в определенный фермент, фермент выделяет РНК – и эта РНК помещается в быстрый тест, который показывает, есть возбудитель или нет", – рассказал Ляшко.

Заместитель министра подчеркнул, что этот метод будет использоваться именно для диагностики заболевания, сейчас с этой целью в Украине проводят только тестирование методом полимеразной цепной реакции (с начала эпидемии в Украине таких тестирований провели почти 1,6 млн).

В целом в Украине сейчас проводят два вида тестирований на коронавирус: ПЦР-тестирование и тестирование методом иммуноферментного анализа (на антитела). При ПЦР-тестировании, которое определяет наличие вируса в организме человека, мазки берут со слизистой носоглотки и ротоглотки. При ИФА-тестировании, которое выявляет иммунную реакцию на вирус, то есть уровень антител, анализируется сыворотка крови.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 25,7 млн, из них более 17 млн вылечились, а 857,7 тыс. умерли.

Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных. В стране коронавирус выявили у 125 798 человек, из них 2656 скончались, а 58 817 выздоровели. За последние сутки коронавирус был подтвержден у рекордного количества жителей Украины – 2495.