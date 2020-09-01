В Украине провели более 1,57 млн тестирований на коронавирус методом ПЦР

За прошедшие сутки в Украине сделали 22 627 тестирований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Для тестирования методом ПЦР мазки берут со слизистой носоглотки и ротоглотки Фото: depositphotos.com

С начала эпидемии в Украине сдали 1 573 176 тестов на коронавирус методом полимеразной цепной реакции, сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.

1 сентября на брифинге в Киеве министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что за прошедшие сутки в Украине провели 22 627 тестирований методом ПЦР, а также 19 441 – методом ИФА (на антитела), передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Накануне Степанов сообщил, что с мая количество проводимых за неделю ПЦР-тестирований на коронавирусом возросло в Украине более чем в два раза. Если в мае проводили около 60 тыс. тестирований в неделю, то в августе – около 125 тыс.

По данным сайта Worldometers, который анализирует статистическую информацию из разных стран, лидером по количеству ПЦР-тестирований является Китай, где провели 90,4 млн тестов. Далее идут США (82,6 млн), Индия (43,3 млн) и Россия (36,9 млн).

При ПЦР-тестировании, которое определяет наличие вируса в организме человека, мазки берут со слизистой носоглотки и ротоглотки. При ИФА-тестировании, которое выявляет иммунную реакцию на вирус, то есть уровень антител, анализируется сыворотка крови.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 1 сентября в Украине коронавирус подтвержден у 123 303 человек, из них 2605 умерли, а 57 802 уже выздоровели.