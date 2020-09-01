Третий день подряд число новых случаев COVID-19 в Украине фикисируется на уровне 2,1 тыс.

В Украине общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 123 303. От коронавирусной инфекции скончалось 2605 человек, выздоровело 57 802 пациента.

За сутки от COVID-19 умерли 48 человек Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине выявили еще 2088 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 1 сентября.

Накануне был выявлен 2141 новый случай. Максимальный суточный прирост с начала эпидемии был зафиксирован 29 августа – 2481.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 123 303.

От коронавирусной инфекции скончалось 2605 человек, в том числе 48 – за последние сутки. Выздоровело 57 802 больных (+688 за сутки), 62 896 продолжают болеть.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 4044;

Волынская область – 5523;

Днепропетровская область – 2398;

Донецкая область – 1448;

Житомирская область – 3382;

Закарпатская область – 7600;

Запорожская область – 1627;

Ивано-Франковская область – 9348;

Киев – 13 546;

Киевская область – 5755;

Кировоградская область – 816;

Луганская область – 320;

Львовская область – 14 703;

Николаевская область – 1284;

Одесская область – 7494;

Полтавская область – 808;

Ровенская область – 9269;

Сумская область – 1532;

Тернопольская область – 6194;

Харьковская область – 9338;

Херсонская область – 400;

Хмельницкая область – 2519;

Черкасская область – 1594;

Черновицкая область – 10 420;

Черниговская область – 1941.

Больше всего новых случаев за сутки было выявлено в Харьковской (262), Одесской (211) и Львовской (193) областях, меньше всего – в Кировоградской (два).