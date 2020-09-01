Третий день подряд число новых случаев COVID-19 в Украине фикисируется на уровне 2,1 тыс.

За последние сутки в Украине выявили еще 2088 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 1 сентября.
Накануне был выявлен 2141 новый случай. Максимальный суточный прирост с начала эпидемии был зафиксирован 29 августа – 2481.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 123 303.
От коронавирусной инфекции скончалось 2605 человек, в том числе 48 – за последние сутки. Выздоровело 57 802 больных (+688 за сутки), 62 896 продолжают болеть.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Больше всего новых случаев за сутки было выявлено в Харьковской (262), Одесской (211) и Львовской (193) областях, меньше всего – в Кировоградской (два).
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 1 сентября коронавирусом в мире заразилось 25,4 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 849,4 тыс. человек, выздоровело 16,7 млн.