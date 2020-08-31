Канализации Киева проверили на COVID-19

Работники "Киевводоканала" каждый день отбирают пробы на водопроводных станциях Киева. Ни в одной из проб COVID-19 пока не выявили.

В Киеве проверили сточные воды на наличие вируса, сообщил "Киевводоканал" в ответ на запрос издания "Украинская правда".

Работники "Киевводоканала" каждый день отбирают и изучают пробы на выходе водопроводных станций Киева и еще в 35 точках города, сказано в сообщении. Ни в одной из проанализированных проб в неочищенных и очищенных водах не выявили COVID-19.

Всего за июль и август отобрали 30 образцов сточных вод в пяти городах Украины. Там также не нашли коронавирус.

Исследователи Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний в научном журнале Environment International писали, что коронавирус может передаваться через канализационные трубы. Они привели в пример случай, как в ванной комнате нежилой квартиры в китайском городе Гуанчжоу в феврале обнаружили коронавирус на раковине, кране и ручке душа. По информации исследователей, частицы вируса позже нашли на 10-м и 12-м этажах дома. В результате COVID-19 заразилось пять человек.

Исследование Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура подтвердило наличие коронавируса в туалетах в больницах, где лежат пациенты с COVID-19, на постах медсестер и в вентиляционных отверстиях. Ученые сообщили, что при смывании туалетов из экскрементов могут образовываться испарения, содержащие коронавирус.