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31 августа, 2020
 
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"Берегите себя!". Кравец поборола COVID-19

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец обнародовала результат теста на коронавирус.

Кравец: Когда получил отрицательный результат теста и смотришь вслед этой бяке коронавирусной!
Кравец: Когда получил отрицательный результат теста и смотришь вслед этой бяке коронавирусной!
Фото: lennykravets / Instagram

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец поделилась в Instagram собственным портретным снимком, на котором запечатлена улыбающейся, в лучах солнечного света, и сообщила о выздоровлении от COVID-19.

"Когда получил отрицательный результат теста и смотришь вслед этой бяке коронавирусной! Спасибо вам за поддержку, люди мои! Берегите себя!" – написала она и сопроводила пост хештегом с результатом анализа "не виявлено".

О том, что Кравец заболела COVID-19, сообщил в интервью "КП в Украине" ее коллега Евгений Кошевой. Он подчеркнул, что остальные участники коллектива сдали отрицательные тесты на наличие вируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 27 августа общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 112 059, 2403 человека скончались, а 54 217 выздоровели.

Теги: Елена Кравец, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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