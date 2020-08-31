В Госпотребслужбе Киева прогнозируют вспышку COVID-19 после начала учебного года

С началом учебного года в Украине будут регистрироваться новые антирекорды по количеству случаев COVID-19, а также возрастет число койкобольных, считает глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

После начала учебного года ожидается вспышка заболевания COVID-19. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Прежде всего, завершился каникулярный период. Это значит, что каждый день будут регистрироваться антирекорды. В среду, четверг, пятницу, воскресенье будет расти число койкобольных, потому что увеличивается количество людей, нуждающихся в госпитализации", – сказал Рубан.

Он подчеркнул, что будут учащаться локальные вспышки в организованных коллективах.

"Это естественно, это регистрируется каждый сентябрь после завершения каникул", – отметил глава Госпродпотребслужбы города Киева.

По состоянию на 31 августа количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 120 тыс., страна занимает 25-е место в мире по темпам распространения инфекции.

Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Киеве, а также во Львовской и Черновицкой областях.