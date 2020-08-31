Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой сдали тесты на COVID-19

По словам украинского артиста и блогера Dantes, у его супруги певицы Нади Дорофеевой в воскресенье утром поднялась температура.

Украинский музыкант Dantes и его жена певица Надя Дорофеева вынуждены были отказаться от планов на воскресенье и сдать тесты на COVID-19. Об этом артист рассказал 31 августа на своей странице в Inatagrm.

"Вчера мы целый день провалялись дома, потому что в 5.30 утра у Нади начала подниматься температура. Мы сдали все тесты", – рассказал певец.

По словам артиста, результаты анализов были готовы утром 31 августа.

"Не выявлено", – сообщил певец.

Свадьба Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса состоялась 7 июля 2015 года. Познакомились они в 2011 году.

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился 28 июня 1988 года в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". В 2010 году группа презентовала дебютный альбом "Мне уже 20". После длительной паузы в музыкальной карьере Dantes вернулся на сцену в 2019 году с песней "Теперь тебе 30".

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. По словам артистов, каждый из них намерен заняться сольной карьерой.

По состоянию на 31 августа количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 120 тыс., страна занимает 25-е место в мире по темпам распространения инфекции.