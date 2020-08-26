"Надюха – звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе

Бывшая участница украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева обнародовала в Instagram фото в черных лакированных брюках и портупее, надетой на нюдовый топ.
"Кому там что не нравится – подходи, накажу", – написала она.
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Подписчики Дорофеевой прокомментировали публикацию.
"Накажи меня, Надя. Я у твоих ног уже", – написал artemkuzmin65.
"Надюха – звезда садо-мазо. Плетки не хватает. Но мы будем стараться хорошо себя вести", – заявил hellouitsme6
Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. По словам артистов, каждый из них намерен заняться сольной карьерой.