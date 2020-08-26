"Надюха – звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе

Бывшая участница украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала фигуру в лакированной черной одежде.

Дорофеева: Кому там что не нравится – подходи, накажу Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Бывшая участница украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева обнародовала в Instagram фото в черных лакированных брюках и портупее, надетой на нюдовый топ.

"Кому там что не нравится – подходи, накажу", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Кому там что не нравится - подходи, накажу * Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 25 Авг 2020 в 6:55 PDT

Подписчики Дорофеевой прокомментировали публикацию.

"Накажи меня, Надя. Я у твоих ног уже", – написал artemkuzmin65.

"Надюха – звезда садо-мазо. Плетки не хватает. Но мы будем стараться хорошо себя вести", – заявил hellouitsme6

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. По словам артистов, каждый из них намерен заняться сольной карьерой.