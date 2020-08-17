Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео

Экс-участница украинской группы "Время и Стекло", певица Надя Дорофеева показала, как отрывается под трек казахстанского певца Скриптонита.

Экс-участница украинской группы "Время и Стекло", певица Надя Дорофеева разместила в Instagram видео своего танца перед камерой. Она танцевала под трек "Женщины" казахстанского певца Скриптонита.

Певица предстала в черном платье и накидке из прозрачной ткани. Образ она дополнила сиреневыми стрелками в макияже.

Дорофеева, танцуя, показывала язык и подмигивала на камеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 17 Авг 2020 в 6:11 PDT

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. По словам артистов, каждый из них намерен заняться сольной карьерой.