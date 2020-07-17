"Фигура отпад", "Такая буся". Дорофеева станцевала в купальнике

Экс-участница украинской группы "Время и Стекло" певица Надя Дорофеева разместила в Instagram ролик, в котором станцевала в красном раздельном купальнике в мелкий белый горошек.
"Летние флюиды", – написала она.
В ролике Дорофеева также села верхом на надувного носорога.
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"Фигура отпад", – отметила n.a.s.t.y.a_1505.
"Такая буся", – написала dodoxcute_.
Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. По словам артистов, каждый из них намерен заняться сольной карьерой.