"Фигура отпад", "Такая буся". Дорофеева станцевала в купальнике

Экс-участница украинской группы "Время и Стекло" певица Надя Дорофеева засветила фигуру в танцевальном ролике.

Экс-участница украинской группы "Время и Стекло" певица Надя Дорофеева разместила в Instagram ролик, в котором станцевала в красном раздельном купальнике в мелкий белый горошек.

"Летние флюиды", – написала она.

В ролике Дорофеева также села верхом на надувного носорога.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * summer vibes * Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 16 Июл 2020 в 11:58 PDT

"Фигура отпад", – отметила n.a.s.t.y.a_1505.

"Такая буся", – написала dodoxcute_.

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. По словам артистов, каждый из них намерен заняться сольной карьерой.