"Семья с идеальными фигурами". – "Спасатели Малибу". Полуголые Дорофеева и Dantes позировали в объятиях друг друга

Экс-участница украинской группы "Время и Стекло" певица Надя Дорофеева показала фото отдыха с мужем – музыкантом Dantes.

Экс-участница украинской группы "Время и Стекло" певица Надя Дорофеева разместила в Instagram фото, для которого позировала в красном купальнике в объятиях мужа – музыканта Dantes, облаченного в красные плавки.

"Летние вечера – самые любимые", – написала она.

Подписчики прокомментировали снимок.

"Семья с идеальными фигурами", – написали со страницы vladimirdantes.fk.

"Вы как спасатели Малибу", – прокомментировала nika_prosto_nika_.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Летние вечера самые любимые * #martinifiero #martinitonic Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 3 Июл 2020 в 10:19 PDT

Свадьба Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса состоялась летом 2015 года. Познакомились они в 2011 году.

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился 28 июня 1988 года в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". В 2010 году группа презентовала дебютный альбом "Мне уже 20". После длительной паузы в музыкальной карьере Dantes вернулся на сцену в 2019 году с песней "Теперь тебе 30".

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. По словам артистов, каждый из них намерен заняться сольной карьерой.