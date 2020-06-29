На яхте в объятиях жены. Dantes отпраздновал день рождения

Украинский музыкант Dantes отпраздновал день рождения в Одессе с женой, певицей Надей Дорофеевой.

Dantes: В мои 32 позволили быть на переднем плане Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Экс-участница украинской группы "Время и стекло" Надя Дорофеева разместила в Instagram снимки, сделанные во время морской прогулки на яхте с мужем, музыкантом Dantes (Владимиром Дантесом).

"Идеальная Одесса", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Идеальная Одесса ♥ * @vladimirdantes Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 27 Июн 2020 в 12:33 PDT

Dantes также поделился снимком с Дорофеевой.

"В мои 32 позволили быть на переднем плане", – написал он.

Свадьба Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса состоялась летом 2015 года. Познакомились они в 2011 году.

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился 28 июня 1988 года в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". В 2010 году группа презентовала дебютный альбом "Мне уже 20". После длительной паузы в музыкальной карьере Dantes вернулся на сцену в 2019 году с песней "Теперь тебе 30".

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. По словам артистов, каждый из них намерен заняться сольной карьерой.