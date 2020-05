"Так классно! Мурашки по телу". Дорофеева спела на крыше высотки новую песню

"Черничные ночи" – первый трек украинской певицы Нади Дорофеевой, который она спела спустя 2,5 месяца после распада группы "Время и Стекло". Певица исполнила композицию в дуэте с новым партнером.

Украинская певица Надя Дорофеева спустя 2,5 месяца после распада дуэта с Алексеем Завгородним (Позитивом) "Время и Стекло" презентовала в Instagram свой первый трек под названием "Черничные ночи".

"Недавно в ленте попалось онлайн-выступление Гриши Ванечкина, и у меня случился флешбэк – нам по 17 лет, мы в родном Симферополе сидим возле Салгира, я слушаю, как Гриша офигенно поет Muse под гитару. Познакомьтесь, это мой старый друг, талантливейший музыкант и автор. Я очень хочу, чтобы о нем узнало как можно больше людей. Мы дарим вам эту песню", – написала певица.

"Это так классно! У меня мурашки по телу. Очень хочу, чтобы эта песня вышла в интернете и ее можно было скачать", – оценили творчество Дорофеевой фолловеры.

"Ого! Сюрприз!" – прокомментировала публикацию основательница сервиса аренды платьев Oh My Look! Лера Бородина.

"Какой непривычный формат", – написали фаны Дорофеевой.

В новом посте Дорофеева отметила, что работала над песней "для души".

"Классно, когда что-то делаешь для души", – написала она.

Участники дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) 11 марта на официальной странице коллектива в Instagram объявили о распаде группы. "Мы продолжаем дружить. Но нет ничего плохого в том, что каждый из нас будет развиваться как личность", – подчеркнула тогда Дорофеева.