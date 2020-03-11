"Наше время истекло". Дорофеева и Позитив объявили о распаде группы

Украинская группа "Время и стекло" прекратила существование спустя 10 лет с момента образования коллектива.

Участники дуэта "Время и стекло" Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) 11 марта на официальной странице коллектива в Instagram объявили о распаде группы.

"Мы чувствуем, что сделали для группы все максимально возможное, но теперь готовы к новому этапу", – говорится в официальном заявлении группы.

В заявлении сообщается, что коллектив в течение следующих шести месяцев будет продолжать гастролировать в рамках прощального концертного тура "Финальные титры". Последний концерт группы запланирован на 11 сентября.

Участники дуэта "Время и стекло" Дорофеева и Позитив также записали видео, в котором ответили на вопросы поклонников о причинах распада коллектива. По словам Дорофеевой и Позитива, они остаются в дружеских отношениях со всеми членами команды.

"Мы продолжаем дружить. Но нет ничего плохого в том, что каждый из нас будет развиваться как личность", – подчеркнула Дорофеева в видеообращении.

ВИДЕО

Видео: Время и Стекло / YouTube

Продюсер коллектива и автор песен Алексей Потапенко на своей странице в Instagram поблагодарил артистов за то, что они сделали его "настоящим продюсером".

Продюсер Ирина Горовая на своей странице в Instagram попрощалась с коллективом, сообщив, что ей тяжело дается это расставание.

"Мне грустно. Я не думала, что будет так тяжело. Сколько всего произошло за эти 10 лет! Мы воспитали целое поколение. Хочу сказать вам, ребята, спасибо за вашу преданность фанатам, рвение работать, писать песни, часами записывать их в студии, чтобы вышел крутой результат", – написала Горовая.

10 марта группа презентовала клип "Время истекло", в котором Дорофеева и Позитив подводили итоги 10-летней творческой деятельности коллектива, рассматривая старые фото.

Группа "Время и стекло" была создана 2 декабря 2010 года учредителями продюсерского центра MOZGI Entertainment Алексеем Потапенко и Ириной Горовой.

Солистами группы стали начинающая певица Надя Дорофеева и подопечный продюсерского центра МOZGI Entertainment Алексей Завгородний (Позитив).