"Наше время истекло". Дорофеева и Позитив объявили о распаде группы

Мы чувствуем, что отдались на 100% и сделали максимально все как #ВремяиСтекло. Как люди, которые всегда обожали дарить радость, эпатировать, делать новое - мы всеми клеточками души ощущаем, что готовы к новому этапу. * Спасибо, что прошли с нами этот прекрасный 10-летний период жизни. Все это делалось для вас, вместе с вами и благодаря вам * * * Эти полгода мы проведем в прощальном туре «Финальные титры». Мы будем готовиться к важнейшему событию – последнему концерту группы #VremyaiSteklo, на котором все вместе оторвемся под любимые треки! 11 сентября. Киев. Дворец «Украина» * * Полное интервью смотрите на нашем YouTube-канале! Ссылка в актуальном