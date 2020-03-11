"Наше время истекло". Дорофеева и Позитив объявили о распаде группы

Участники дуэта "Время и стекло" Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) 11 марта на официальной странице коллектива в Instagram объявили о распаде группы.
"Мы чувствуем, что сделали для группы все максимально возможное, но теперь готовы к новому этапу", – говорится в официальном заявлении группы.
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Мы чувствуем, что отдались на 100% и сделали максимально все как #ВремяиСтекло. Как люди, которые всегда обожали дарить радость, эпатировать, делать новое - мы всеми клеточками души ощущаем, что готовы к новому этапу. * Спасибо, что прошли с нами этот прекрасный 10-летний период жизни. Все это делалось для вас, вместе с вами и благодаря вам * * * Эти полгода мы проведем в прощальном туре «Финальные титры». Мы будем готовиться к важнейшему событию – последнему концерту группы #VremyaiSteklo, на котором все вместе оторвемся под любимые треки! 11 сентября. Киев. Дворец «Украина» * * Полное интервью смотрите на нашем YouTube-канале! Ссылка в актуальном
В заявлении сообщается, что коллектив в течение следующих шести месяцев будет продолжать гастролировать в рамках прощального концертного тура "Финальные титры". Последний концерт группы запланирован на 11 сентября.
Участники дуэта "Время и стекло" Дорофеева и Позитив также записали видео, в котором ответили на вопросы поклонников о причинах распада коллектива. По словам Дорофеевой и Позитива, они остаются в дружеских отношениях со всеми членами команды.
"Мы продолжаем дружить. Но нет ничего плохого в том, что каждый из нас будет развиваться как личность", – подчеркнула Дорофеева в видеообращении.
Продюсер коллектива и автор песен Алексей Потапенко на своей странице в Instagram поблагодарил артистов за то, что они сделали его "настоящим продюсером".
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Спасибо вам @nadyadorofeeva @positiff за то ,что сделали НАСТОЯЩИМ ПРОДЮСЕРОМ,спасибо фанам за то ,что полюбили АВТОРСТВО И НОВАТОРСТВО, THIS IS SO F...ING GREAT HAPPY ENDING !!! AND NEW BEGINNING!!! #времяистекло FOREVER! @vremyaisteklo
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Продюсер Ирина Горовая на своей странице в Instagram попрощалась с коллективом, сообщив, что ей тяжело дается это расставание.
"Мне грустно. Я не думала, что будет так тяжело. Сколько всего произошло за эти 10 лет! Мы воспитали целое поколение. Хочу сказать вам, ребята, спасибо за вашу преданность фанатам, рвение работать, писать песни, часами записывать их в студии, чтобы вышел крутой результат", – написала Горовая.
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@nadyadorofeeva @positiff Надя, Леша.. Если честно, очень трудно подобрать слова.. правильные слова. Для меня вы не просто группа - вы друзья, вы команда, вы часть семьи. За эти 10 лет мы прошли через огромное количество концертов, съёмок, концертов, примерок, поездок.. десятки клипов, песен, премий, тысячи концертов, миллион часов душевных разговоров Мне грустно. Я не думала, что будет так тяжело - на съемках клипа «Навсегда никогда» , когда мы смотрели все эти архивные кадры - на меня нашла такая ностальгия.. сколько всего было за эти 10 лет! Мы воспитали целое поколение! Я хочу сказать вам ребята спасибо. За то, какие вы настоящие, искренние. За вашу преданность фанатам За ваше рвение работать, писать песни, часами записывать песни на студии, чтобы вышел крутой результат. Отрабатывать крутые шоу-программы, дарить нам свою энергию, любовь, музыку. Я вас очень люблю. *
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10 марта группа презентовала клип "Время истекло", в котором Дорофеева и Позитив подводили итоги 10-летней творческой деятельности коллектива, рассматривая старые фото.
Группа "Время и стекло" была создана 2 декабря 2010 года учредителями продюсерского центра MOZGI Entertainment Алексеем Потапенко и Ириной Горовой.
Солистами группы стали начинающая певица Надя Дорофеева и подопечный продюсерского центра МOZGI Entertainment Алексей Завгородний (Позитив).