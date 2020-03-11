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13 марта, 2020
 
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"Время истекло". Вышел клип группы "Время и Стекло" с архивными кадрами. Видео

Украинская группа "Время и Стекло" на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Время истекло". По сюжету участники дуэта, Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив), выходят на сцену. Сидящая в зале продюсер Ирина Горовая демонстрирует им архивное видео, снятое в разные периоды деятельности группы. В клипе чередуются архивные кадры и реакция Дорофеевой и Позитива на них.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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В клипе показали, как Дорофеева и Позитив смотрят свое архивное видео
В клипе показали, как Дорофеева и Позитив смотрят свое архивное видео
Фото: Время и Стекло / Facebook

видео

Видео: Время и Стекло / YouTube
Теги: видео, клип, Время и Стекло, Надя Дорофеева, Ирина Горовая, Алексей Завгородний
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