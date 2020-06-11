Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
13 июня, 2020
 
Новости

"Какой же я была глупой и нетерпимой". Дорофеева рассказала о переменах в жизни

По словам украинской певицы Нади Дорофеевой, ей интересно наблюдать, как меняются ее взгляды на одни и те же вещи.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дорофеева: Я когда-то говорила, что никогда не набью тату. И вот теперь у меня их 14
Дорофеева: Я когда-то говорила, что никогда не набью тату. И вот теперь у меня их 14
Фото: Надя Дорофеева / Facebook

Экс-участница украинской группы "Время и Стекло" певица Надя Дорофеева призналась, что осуждала людей за их поступки. Об этом она написала в Facebook.

"Говорят, что люди не меняются. Ха! Я когда-то говорила, что никогда не набью тату. И вот теперь у меня их 14. Еще я постоянно осуждала за какие-то поступки других, а теперь думаю: "Какой же я была глупой и нетерпимой!" – написала она.

По словам Дорофеевой, ей интересно наблюдать за тем, как со временем меняются ее взгляды на одни и те же вещи.

https://www.facebook.com/nadya.dorofeeva.3/posts/3255626147814880

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. По словам артистов, каждый из них намерен заняться сольной карьерой.

Теги: Украина, Надя Дорофеева, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Владимир ПОПОВ
  Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное
  Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк
Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS