"Какой же я была глупой и нетерпимой". Дорофеева рассказала о переменах в жизни

По словам украинской певицы Нади Дорофеевой, ей интересно наблюдать, как меняются ее взгляды на одни и те же вещи.

Дорофеева: Я когда-то говорила, что никогда не набью тату. И вот теперь у меня их 14 Фото: Надя Дорофеева / Facebook

Экс-участница украинской группы "Время и Стекло" певица Надя Дорофеева призналась, что осуждала людей за их поступки. Об этом она написала в Facebook.

"Говорят, что люди не меняются. Ха! Я когда-то говорила, что никогда не набью тату. И вот теперь у меня их 14. Еще я постоянно осуждала за какие-то поступки других, а теперь думаю: "Какой же я была глупой и нетерпимой!" – написала она.

По словам Дорофеевой, ей интересно наблюдать за тем, как со временем меняются ее взгляды на одни и те же вещи.

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. По словам артистов, каждый из них намерен заняться сольной карьерой.