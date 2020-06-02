Объявившая о распаде группа "Время и Стекло" отправляется в прощальный тур по Украине

Первый концерт группы "Время и Стекло" в рамках прощального тура состоится в Одессе 2 сентября, сообщается на официальной странице коллектива в Instagram.
Участники дуэта Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) планируют выступить в 14 украинских городах. При этом концерты в Черновцах и Ужгороде были отменены. Последний концерт дуэта состоится 2 декабря в Харькове.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А вот и новые даты тура #ФинальныеТитры * Скорее в сториз за билетами * * Ранее приобретенные билеты деи * ствуют на новые даты * Киев скоро в продаже * Висовцы из Черновцов и Ужгорода, к сожалению, организаторам @fc.agency не удалось перенести концерты в ваших городах. Информация о возврате билетов появится в ближаи * шее время * * #времяистекло
Дорофеева и Завгородний (Позитив) объявили о распаде группы в начале марта 2020 года. Музыканты планировали завершить прощальный тур 11 сентября, но им пришлось перенести концерты из-за карантина.
Группа "Время и Стекло" была создана 2 декабря 2010 года учредителями продюсерского центра MOZGI Entertainment Алексеем Потапенко и Ириной Горовой.
Солистами группы стали начинающая певица Надя Дорофеева и подопечный продюсерского центра МOZGI Entertainment Алексей Завгородний (Позитив).