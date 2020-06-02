Объявившая о распаде группа "Время и Стекло" отправляется в прощальный тур по Украине

Во время прощального тура участники группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) посетят 14 украинских городов за четыре месяца.

Дорофеева и Завгородний осенью отправятся в прощальный тур Фото: vremyaisteklo / Instagram

Первый концерт группы "Время и Стекло" в рамках прощального тура состоится в Одессе 2 сентября, сообщается на официальной странице коллектива в Instagram.

Участники дуэта Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) планируют выступить в 14 украинских городах. При этом концерты в Черновцах и Ужгороде были отменены. Последний концерт дуэта состоится 2 декабря в Харькове.

Дорофеева и Завгородний (Позитив) объявили о распаде группы в начале марта 2020 года. Музыканты планировали завершить прощальный тур 11 сентября, но им пришлось перенести концерты из-за карантина.

Группа "Время и Стекло" была создана 2 декабря 2010 года учредителями продюсерского центра MOZGI Entertainment Алексеем Потапенко и Ириной Горовой.

Солистами группы стали начинающая певица Надя Дорофеева и подопечный продюсерского центра МOZGI Entertainment Алексей Завгородний (Позитив).