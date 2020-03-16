"Время и стекло" перепели свои хиты на народные мотивы

Во время интервью Кате Осадчей, посвященного завершению творческой деятельности дуэта "Время и стекло", Надя Дорофеева и Алексей Завгородний согласились на музыкальный экспромт, перепев свои песни на народные мотивы.

11 марта группа "Время и стекло" объявила о распаде Фото: vremyaisteklo / Instagram

Участники группы "Время и стекло" Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) в интервью ведущей "Світського життя" Кате Осадчей (программа выходит на "1+1"), посвященному завершению творческой деятельности группы, показали, как звучат их хиты, спетые на мотив украинских народных песен.

Песню "Навернопотомучто" Дорофеева под акомпанемент Завгороднего спела на мотив украинской народной песни "Несе Галя воду", песню "404" – в тональности песни "Ой, на горі два дубки", а хит "Имя 505" – на мотив "Ти ж мене підманула".

Осадчая предложила Дррофеевой и Завгороднему использовать эту идею для написания прощального альбома.

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Видео: Світське життя / YouTube

11 марта на странице группы "Время истекло" было опубликовано сообщение о распаде коллектива. В заявлении Дорофеева и Завгородний подчеркнули, что после распада группы продолжат развиваться самостоятельно.

Группа "Время и стекло" была создана 2 декабря 2010 года учредителями продюсерского центра MOZGI Entertainment Алексеем Потапенко и Ириной Горовой.

Солистами группы стали начинающая певица Надя Дорофеева и подопечный продюсерского центра МOZGI Entertainment Алексей Завгородний (Позитив).