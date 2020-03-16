Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
16 марта, 2020
 
Новости

"Время и стекло" перепели свои хиты на народные мотивы

Во время интервью Кате Осадчей, посвященного завершению творческой деятельности дуэта "Время и стекло", Надя Дорофеева и Алексей Завгородний согласились на музыкальный экспромт, перепев свои песни на народные мотивы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
11 марта группа "Время и стекло" объявила о распаде
11 марта группа "Время и стекло" объявила о распаде
Фото: vremyaisteklo / Instagram

Участники группы "Время и стекло" Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) в интервью ведущей "Світського життя" Кате Осадчей (программа выходит на "1+1"), посвященному завершению творческой деятельности группы, показали, как звучат их хиты, спетые на мотив украинских народных песен.

Песню "Навернопотомучто" Дорофеева под акомпанемент Завгороднего спела на мотив украинской народной песни "Несе Галя воду", песню "404" – в тональности песни "Ой, на горі два дубки", а хит "Имя 505" – на мотив "Ти ж мене підманула". 

Осадчая предложила Дррофеевой и Завгороднему использовать эту идею для написания прощального альбома. 

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube

11 марта на странице группы "Время истекло" было опубликовано сообщение о распаде коллектива. В заявлении Дорофеева и Завгородний подчеркнули, что после распада группы продолжат развиваться самостоятельно. 

Группа "Время и стекло" была создана 2 декабря 2010 года учредителями продюсерского центра MOZGI Entertainment Алексеем Потапенко и Ириной Горовой. 

Солистами группы стали начинающая певица Надя Дорофеева и подопечный продюсерского центра МOZGI Entertainment Алексей Завгородний (Позитив). 

Теги: Катя Осадчая, Время и Стекло, Надя Дорофеева, Позитив, Алексей Завгородний
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Смешко: Украине нужен механизм привлечения масштабных инвестиций из стран, которые реально помогают нам в сдерживании агрессии Кремля
Смешко: Украине нужен механизм привлечения масштабных инвестиций из стран, которые реально помогают нам в сдерживании агрессии Кремля
  Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Путин таскает за собой в зарубежные поездки биотуалет. Раньше такого не было
  Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Путин таскает за собой в зарубежные поездки биотуалет. Раньше такого не было
Наталия ДВАЛИ
  Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман: Я действительно играл в карты, воровал, обманывал и ходил с ножом. Отсидел три года
  Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман: Я действительно играл в карты, воровал, обманывал и ходил с ножом. Отсидел три года
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS