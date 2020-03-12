"Пауза для появления маленьких до-нтесов". Судья нацотбора на "Евровидение 2020" Дроздов высказался о распаде группы "Время и стекло"

Генеральный директор "Хит FМ" Виталий Дроздов, входящий в состав жюри национального отбора "Евровидение 2020", на своей странице в Facebook признался, что солисты группы "Время и стекло", заявившие 11 марта о распаде коллектива, давно были готовы к сольным карьерам.

"Я ждал новостей о роспуске коллектива уже года два. Ментально они давно были готовы к сольным карьерам. Уйти на высокой ноте после двух очень удачных синглов – такое не получилось даже у ABBA. Буду скучать и ждать сольных синглов", – написал Дроздов.

В комментариях к посту директор продюсерской компании Secret Service Entertainment Agency Михаил Ясинский заметил, что Дроздов опубликовал "слишком много спойлеров".

"То, что они продолжат карьеры порознь, – известный факт, они не скрывают. О каких спойлерах еще речь? О том, что я жду новые синглы? Так я их жду практически ото всех артистов", – ответил гендиректор "Хит FМ" .

"Про '"известный факт" я, видимо, что-то пропустил. Если забыть на секунду, что мы в открытом пространстве, то, думаю, что это симпатичная коммерческая пауза для маленьких до-нтесов. В любом случае, мне нравится, что появляются такие вот шоубиз-истории!" – написал Ясинский.





Скриншот: Vitaly Drozdov / Facebook



Участники дуэта "Время и стекло" Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) объявили о распаде группы 11 марта, за день до этого выпустив прощальный клип "Время истекло".

Причиной расставания артисты назвали "желание развиваться индивидуально". В течение следующих шести месяцев группа продолжит гастроли в рамках прощального концертного тура "Финальные титры".

Дорофеева замужем за украинским музыкантом Владимиром Дантесом – летом 2015 года после четырех лет отношений артисты зарегистрировали брак.

Экс-солист распавшейся группы "Время и стекло" Алексей Завгородний женился в 2013 году.