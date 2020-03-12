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Бульвар Шоубиз
13 марта, 2020
 
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"Пауза для появления маленьких до-нтесов". Судья нацотбора на "Евровидение 2020" Дроздов высказался о распаде группы "Время и стекло"

Генеральный директор "Хит FМ" Виталий Дроздов, входящий в состав жюри национального отбора "Евровидение 2020", ждал заявления о распаде группы "Время и стекло" два года, так как считает, что оба артиста давно были готовы к сольным карьерам.

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Дроздов ждет от Дорофеевой и Завгороднего новых хитов
Дроздов ждет от Дорофеевой и Завгороднего новых хитов
Фото: Vitaly Drozdov / Facebook

Генеральный директор "Хит FМ" Виталий Дроздов, входящий в состав жюри национального отбора "Евровидение 2020", на своей странице в Facebook признался, что солисты группы "Время и стекло", заявившие 11 марта о распаде коллектива, давно были готовы к сольным карьерам. 

"Я ждал новостей о роспуске коллектива уже года два. Ментально они давно были готовы к сольным карьерам. Уйти на высокой ноте после двух очень удачных синглов – такое не получилось даже у ABBA. Буду скучать и ждать сольных синглов", – написал Дроздов. 

В комментариях к посту директор продюсерской компании Secret Service Entertainment Agency Михаил Ясинский заметил, что Дроздов опубликовал "слишком много спойлеров". 

https://www.facebook.com/vdrozz/posts/2865217466859328

"То, что они продолжат карьеры порознь, – известный факт, они не скрывают. О каких спойлерах еще речь? О том, что я жду новые синглы? Так я их жду практически ото всех артистов", – ответил гендиректор  "Хит FМ" . 

ро '"известный факт" я, видимо, что-то пропустил. Если забыть на секунду, что мы в открытом пространстве, то, думаю, что это симпатичная коммерческая пауза для маленьких до-нтесов. В любом случае, мне нравится, что появляются такие вот шоубиз-истории!" – написал Ясинский. 


Скриншот: Vitaly Drozdov / Facebook
Скриншот: Vitaly Drozdov / Facebook

Участники дуэта "Время и стекло" Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) объявили о распаде группы 11 марта, за день до этого выпустив прощальный клип "Время истекло".

Причиной расставания артисты назвали "желание развиваться индивидуально". В течение следующих шести месяцев группа продолжит гастроли в рамках прощального концертного тура "Финальные титры".

Дорофеева замужем за украинским музыкантом Владимиром Дантесом – летом 2015 года после четырех лет отношений артисты зарегистрировали брак.

Экс-солист распавшейся группы "Время и стекло" Алексей Завгородний женился в 2013 году. 

Теги: Время и Стекло, Надя Дорофеева, Михаил Ясинский, Алексей Завгородний, Виталий Дроздов
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