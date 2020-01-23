Дорофеева показала фото в купальнике, сделанные ее мужем

Участница дуэта "Время и стекло" Надя Дорофеева поделилась снимками отдыха в Доминиканской Республике, куда ездила с супругом, музыкантом Владимиром Дантесом.

Дорофеева: Дантес наделал мне за 10 минут столько фоток, что я готова ему торжественно вручить звание супер инста-мужа Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Участница дуэта "Время и стекло" Надя Дорофеева позировала для фото в раздельном и цельном купальниках. Снимками она поделилась в Instagram.

"Владимир Дантес наделал мне за 10 минут столько фоток, что я готова ему торжественно вручить звание супер инста-мужа", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 21 Янв 2020 в 3:12 PST

22 января Дорофеева сообщила, что они улетели из Доминиканы.

"Пока, Доминикана, мы улетели", – написала она.

Свадьба Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса состоялась летом 2015 года. Познакомились они в 2011 году.

Надя Дорофеева родилась в Симферополе 21 апреля 1990 года. Высшее образование она получила во МГИК, где заочно обучалась на факультете вокального мастерства. С 2010 года живет в Киеве и поет в дуэте "Время и стекло".