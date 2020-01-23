Дорофеева показала фото в купальнике, сделанные ее мужем

Участница дуэта "Время и стекло" Надя Дорофеева позировала для фото в раздельном и цельном купальниках. Снимками она поделилась в Instagram.
"Владимир Дантес наделал мне за 10 минут столько фоток, что я готова ему торжественно вручить звание супер инста-мужа", – написала она.
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@vladimirdantes наделал мне за 10 минут столько фоток, что я готова ему торжественно вручить звание супер инста-мужа * .
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22 января Дорофеева сообщила, что они улетели из Доминиканы.
"Пока, Доминикана, мы улетели", – написала она.
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Свадьба Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса состоялась летом 2015 года. Познакомились они в 2011 году.
Надя Дорофеева родилась в Симферополе 21 апреля 1990 года. Высшее образование она получила во МГИК, где заочно обучалась на факультете вокального мастерства. С 2010 года живет в Киеве и поет в дуэте "Время и стекло".