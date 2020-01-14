Дорофеева позировала в двух разных купальниках

Участница дуэта "Время и стекло" Надя Дорофеева позировала для фото в раздельном и цельном купальниках. Снимками она поделилась в Instagram.
"Время восстановиться. Привет, отпуск. Я так скучала", – написала она.
По словам певицы, она и на отдыхе с утра делает зарядку и правильно питается.
"А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, правильное питание и фреши?" – спросила певица.
Дорофеева отдыхает в Доминиканской Республике.
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Время восстановиться. Привет отпуск. Я так скучала * @clubmedmichesplayaesmeralda #clubmed #clubmedmiches
Надя Дорофеева родилась в Симферополе 21 апреля 1990 года. Высшее образование она получила во МГИК, где заочно обучалась на факультете вокального мастерства. С 2010 года живет в Киеве и поет в дуэте "Время и стекло".