Дорофеева позировала в двух разных купальниках

Участница дуэта "Время и стекло" Надя Дорофеева поделилась снимками отдыха в Доминиканской Республике.

Дорофеева: Время восстановиться. Привет, отпуск. Я так скучала Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Участница дуэта "Время и стекло" Надя Дорофеева позировала для фото в раздельном и цельном купальниках. Снимками она поделилась в Instagram.

"Время восстановиться. Привет, отпуск. Я так скучала", – написала она.

По словам певицы, она и на отдыхе с утра делает зарядку и правильно питается.

"А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, правильное питание и фреши?" – спросила певица.

Дорофеева отдыхает в Доминиканской Республике.

Надя Дорофеева родилась в Симферополе 21 апреля 1990 года. Высшее образование она получила во МГИК, где заочно обучалась на факультете вокального мастерства. С 2010 года живет в Киеве и поет в дуэте "Время и стекло".