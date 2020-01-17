Дорофеева снялась топлес

Участница дуэта "Время и стекло" Надя Дорофеева поделилась снимком, сделанным во время ее отпуска в Доминикане.

Участница дуэта "Время и стекло" Надя Дорофеева поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена топлес. Она сидит в шезлонге, прикрыв голую грудь книгой.

"НИ СЫ. Джен Синсеро. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед", – написала она название книги, которую читает на отдыхе.

Это произведение относится к литературе по саморазвитию и жизненной мотивации.

Дорофеева сейчас находится в Доминиканской Республике.

Надя Дорофеева родилась в Симферополе 21 апреля 1990 года. Высшее образование она получила во МГИК, где заочно обучалась на факультете вокального мастерства. С 2010 года живет в Киеве и поет в дуэте "Время и стекло".