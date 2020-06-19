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19 июня, 2020
 
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"Чувство, что меня били". Дорофеева рассказала о новых съемках

Экс-участница украинской группы "Время и Стекло" певица Надя Дорофеева призналась, что за время карантина ее режим сильно изменился, вследствие чего ей тяжело даются нагрузки.

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Дорофеева: Карантин, конечно, меня разбаловал
Дорофеева: Карантин, конечно, меня разбаловал
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Экс-участница украинской группы "Время и Стекло" певица Надя Дорофеева рассказала в Instagram, как тяжело ей возвращаться к работе после перерыва в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

"Карантин, конечно, меня разбаловал. Я такая прямо высыпалась, никаких тебе ночей в самолетах и автобусах. Никаких съемок сутками, без перерыва на поспать. И тут на тебе, первая съемочная ночь, а у меня чувство, что меня били. Эй, режимчик, возвращайся", – написала она.

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. По словам артистов, каждый из них намерен заняться сольной карьерой.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

За последние сутки в Украине выявили еще 921 случай инфицирования коронавирусом. Это абсолютный рекорд. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных.

Теги: карантин, Надя Дорофеева, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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