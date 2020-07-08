Dantes о семейной жизни с Дорофеевой: Я, как кот в масле, катаюсь все эти пять лет.

Украинский музыкант Dantes (Владимир Дантес) поздравил с пятилетием брака свою жену, экс-участницу группы "Время и стекло" Надю Дорофееву. Пост он разместил в Instagram.
"Любимая моя. Вчера, пересматривая наши старые фотографии, мы с тобой решили, что годы нас красят. Но мне кажется, что это не заслуга лет. А заслуга любви! Я, как кот в масле, катаюсь все эти пять лет. В Википедии говорится, что деревянная свадьба – пропуск в более осознанный и еще более крепкий брак. Ну что ж... Этот фейсконтроль мы прошли. Погнали тусить! Люблю тебя сильно!!!" – написал он.
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Любимая моя. Вчера пересматривая наши старые фотографии мы с тобой решили, что годы нас красят * . Но мне кажется, что это не заслуга лет. А заслуга любви! Я, как кот в масле, катаюсь все эти 5 лет * В Википедии говорится, что деревянная свадьба - пропуск в более осознанный и ещё более крепкий брак. Ну что ж.. Этот фейсконтроль мы прошли. Погнали тусить!)))) Люблю тебя сильнооооооооо!!!
Свадьба Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса состоялась 7 июля 2015 года. Познакомились они в 2011 году.
Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился 28 июня 1988 года в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". В 2010 году группа презентовала дебютный альбом "Мне уже 20". После длительной паузы в музыкальной карьере Dantes вернулся на сцену в 2019 году с песней "Теперь тебе 30".
Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. По словам артистов, каждый из них намерен заняться сольной карьерой.