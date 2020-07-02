Много алкоголя и ретроградный Меркурий. Dantes рассказал, как чувствует себя после празднования дня рождения

Украинский музыкант Dantes признался, что последние несколько дней его "прибивает к постели".

Украинский музыкант Dantes признался в Instagram, что плохо чувствует себя в последнее время.

"Конечно, придавать значение ретроградному Меркурию и коридору затмений – это дело шизиков. Так думал и я. Но последние несколько дней, которые просто прибивают к постели, запрещают мозгу нормально соображать и тому подобное, ставят все под сомнение. Сначала думал, что это из-за последних 10 дней съемок на солнце, постоянного общения с людьми, которое эмоционально изматывает. Переезды по нашим дорогам по всей Восточной Украине. Думал, что, может, из-за дня рождения, где я за три дня выпил много алкоголя, да и вообще неплохо оторвался. Думал, что из-за возраста... Но нет! Теперь я уверен, что это проделки ретроградного Меркурия и коридора затмений. Так что будьте начеку. Держитесь!!!" – написал он.

Музыкант отпраздновал день рождения с женой, певицей Надей Дорофеевой.

Ретроградный Меркурий – это условное название оптической иллюзии, при которой планета меняет курс и движется в обратную сторону. Астрологи считают, что в этот период жизнь может выйти из строя.

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился 28 июня 1988 года в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". В 2010 году группа презентовала дебютный альбом "Мне уже 20". После длительной паузы в музыкальной карьере Dantes вернулся на сцену в 2019 году с песней "Теперь тебе 30".