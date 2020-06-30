"Быкодебилы. Всем насрать". Dantes возмутился поведением водителей в пробке под Одессой

Украинский музыкант Dantes (Владимир Дантес) назвал водителей, которые пытались объехать автомобильную пробку по встречной полосе, быкодебилами. Об этом он написал в Instagram.
"Мы ехали в Одессу и, как все знают, там была жуткая пробка. Претензия в том, что в критических ситуациях некоторые водители ведут себя, как быкодебилы. Всем жарко, всем плохо, все злые, но! Но находятся герои, которые пересекают разделительную полосу и валят, опережая жизнь", – заявил артист.
По словам певца, полиция не обращала на нарушителей внимания.
"Поэтому некоторые водители, включая меня, начали преграждать дорогу таким гасконцам, но знаете что? Они продолжали нас объезжать. А другие водилы их пропускали обратно в ряд, что бесило еще больше", – рассказал артист.
Dantes пришел к выводу, что изменить менталитет людей не получится.
"Нужно самому стараться жить, придерживаясь правил, и быть с теми, кто близок по духу. А остальных жизнь научит", – подытожил он.
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Пост про водителей. * Мы ехали в Одессу и как все знают там была жуткая пробка. И вопрос не в том: «Какого хрена все поехали в Одессу» или «Почему карантин пошёл коню под хвост?». Вопрос/Претензия в том, что в критических ситуациях некоторые водители ведут себя, как быкодебилы. * Всем жарко, всем плохо, все злые, ноооо Но находятся герои, которые пересекают разделительную полосу и валят опережая жизнь и нас. Нас, тех кто ссыт нарушать пдд и моральные принципыот мы глупые * Полиция вообще забила на всё это. * Поэтому некоторые водители, включая меня, начали преграждать дорогу Таким гасконцам, но знаете что? Всем насрать! Они продолжали объезжать нас, но уже по встречке. А другие водилы их пропускали обратно в ряд. Что бесило ещё больше. * Суть в том, что даже если пытаешься что-то изменить, то ничего не меняется. Люди как были х@й на блюде, так и остались. Просто нужно самому стараться жить придерживаясь правил и быть с теми, кто близок тебе по духу. А остальных жизнь научит, но не мы)))
В минувшие выходные в Одесскую область прибыли десятки тысяч туристов, сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый на своей странице в Facebook.
"Пляжи, кафе и центральные улицы городов заполнены отдыхающими. В этом году, в период адаптивного карантина, Одесская область стала самым популярным местом отдыха украинцев", – написал Куцый.