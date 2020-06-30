"Быкодебилы. Всем насрать". Dantes возмутился поведением водителей в пробке под Одессой

Украинский музыкант Dantes заявил, что был взбешен поведением водителей, которые пытались объехать автомобильную пробку под Одессой по встречной полосе.

Dantes: Нужно самому стараться жить, придерживаясь правил, а остальных жизнь научит Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинский музыкант Dantes (Владимир Дантес) назвал водителей, которые пытались объехать автомобильную пробку по встречной полосе, быкодебилами. Об этом он написал в Instagram.

"Мы ехали в Одессу и, как все знают, там была жуткая пробка. Претензия в том, что в критических ситуациях некоторые водители ведут себя, как быкодебилы. Всем жарко, всем плохо, все злые, но! Но находятся герои, которые пересекают разделительную полосу и валят, опережая жизнь", – заявил артист.

По словам певца, полиция не обращала на нарушителей внимания.

"Поэтому некоторые водители, включая меня, начали преграждать дорогу таким гасконцам, но знаете что? Они продолжали нас объезжать. А другие водилы их пропускали обратно в ряд, что бесило еще больше", – рассказал артист.

Dantes пришел к выводу, что изменить менталитет людей не получится.

"Нужно самому стараться жить, придерживаясь правил, и быть с теми, кто близок по духу. А остальных жизнь научит", – подытожил он.

В минувшие выходные в Одесскую область прибыли десятки тысяч туристов, сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый на своей странице в Facebook.

"Пляжи, кафе и центральные улицы городов заполнены отдыхающими. В этом году, в период адаптивного карантина, Одесская область стала самым популярным местом отдыха украинцев", – написал Куцый.