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05 июня, 2020
 
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Dantes рассказал, как Долина подпортила ему репутацию

Украинский музыкант Dantes вспомнил, как проходил кастинг на шоу "Фабрика звезд" в 2008 году.

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В 2008 Dantes стал победителем проекта "Фабрика звезд 2"
В 2008 Dantes стал победителем проекта "Фабрика звезд – 2"
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский музыкант Dantes в Instagram поделился воспоминаниями о том, как в 2008 году заполнял анкету во время кастинга на проект "Фабрика звезд". 

"Помимо стандартных вопросов был такой: "Ваши любимые исполнители?" – вспоминает певец. 

По словам артиста, он указал Фредди Меркьюри, Джона Леннона и Ларису Долину. 

"До сих пор, как только что-то я начинаю задвигать про тренды, моду и стиль, мне сразу вспоминают Долину", – подытожил он. 

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в 1988 году в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". В 2010 году группа презентовала дебютный альбом "Мне уже 20". После длительной паузы в музыкальной карьере Dantes вернулся на сцену в 2019 году с песней "Теперь тебе 30". 

Теги: Россия, Украина, Джон Леннон, Лариса Долина, Фредди Меркьюри, певец, Dantes
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