Dantes рассказал, как Долина подпортила ему репутацию

Украинский музыкант Dantes вспомнил, как проходил кастинг на шоу "Фабрика звезд" в 2008 году.

Украинский музыкант Dantes в Instagram поделился воспоминаниями о том, как в 2008 году заполнял анкету во время кастинга на проект "Фабрика звезд".

"Помимо стандартных вопросов был такой: "Ваши любимые исполнители?" – вспоминает певец.

По словам артиста, он указал Фредди Меркьюри, Джона Леннона и Ларису Долину.

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"До сих пор, как только что-то я начинаю задвигать про тренды, моду и стиль, мне сразу вспоминают Долину", – подытожил он.

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в 1988 году в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". В 2010 году группа презентовала дебютный альбом "Мне уже 20". После длительной паузы в музыкальной карьере Dantes вернулся на сцену в 2019 году с песней "Теперь тебе 30".