Dantes рассказал, как Долина подпортила ему репутацию

Украинский музыкант Dantes в Instagram поделился воспоминаниями о том, как в 2008 году заполнял анкету во время кастинга на проект "Фабрика звезд".
"Помимо стандартных вопросов был такой: "Ваши любимые исполнители?" – вспоминает певец.
По словам артиста, он указал Фредди Меркьюри, Джона Леннона и Ларису Долину.
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"До сих пор, как только что-то я начинаю задвигать про тренды, моду и стиль, мне сразу вспоминают Долину", – подытожил он.
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Недавно вспомнил как в 2008 году, заполняя анкету на кастинге «Фабрики Звёзд», резко стал «модным» для всех. * Помимо стандартных вопросов был такой: «Ваши любимые исполнители» * И я, как классненький парень, написал свой список - Фредди Меркьюри, Джон Ленон и (внимание) ЛАРИСА ДОЛИНА. * До сих пор, как только что-то я начинаю задвигать про тренды, моду и стиль. Мне сразу вспоминают или я сам себе вспоминаю - Долину * Самое смешное, кроме Погоды в доме, Старого рояля, Лунной мелодии и Три белых коня (да, это она поёт) ничего не слушал. Просто мне казалось, что это эталон * Она круто пела когда-то (наверное и сейчас) Но мне 20 лет было. Я мог слушать Muse, Placebo, The Killers, the kooks и т.п ( что я и стал делать через полгода). * Короче, мне кажется у любого поколения своя «долина». И когда-то, а может уже и я буду ей))))
Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в 1988 году в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". В 2010 году группа презентовала дебютный альбом "Мне уже 20". После длительной паузы в музыкальной карьере Dantes вернулся на сцену в 2019 году с песней "Теперь тебе 30".