Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
03 июня, 2020
 
Новости

"При Кучме такого не было". Dantes высказался об украинских реалиях

Украинский музыкант Dantes призвал "между дождями найти несколько часов солнца".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Dantes: Выбор за нами
Dantes: Выбор за нами
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский музыкант Dantes в Instagram поделился собственным снимком в лучах солнца и прокомментировал холодное начало лета в Украине. 

"Можно долго ругать погоду. Говорить, что лето уже не то. При Кучме такого не было. А можно просто между дождями найти несколько часов солнца и насладиться им. Выбор за нами", – заявил он.

Леонид Кучма, которого музыкант упомянул в посте, – второй президент Украины (1994– 2005).

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в 1988 году в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". В 2010 году группа презентовала дебютный альбом "Мне уже 20". После длительной паузы в музыкальной карьере Dantes вернулся на сцену в 2019 году с песней "Теперь тебе 30". 

Теги: Украина, погода, Владимир Дантес, музыкант, Dantes
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Владимир ПОПОВ
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Наталия ДВАЛИ
"Борьба с неплатежами за газ и коммунальные услуги будет усилена". Что Украина обещает МВФ в обмен на новый кредит. Документ
"Борьба с неплатежами за газ и коммунальные услуги будет усилена". Что Украина обещает МВФ в обмен на новый кредит. Документ
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS