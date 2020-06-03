"При Кучме такого не было". Dantes высказался об украинских реалиях

Украинский музыкант Dantes призвал "между дождями найти несколько часов солнца".

Украинский музыкант Dantes в Instagram поделился собственным снимком в лучах солнца и прокомментировал холодное начало лета в Украине.

"Можно долго ругать погоду. Говорить, что лето уже не то. При Кучме такого не было. А можно просто между дождями найти несколько часов солнца и насладиться им. Выбор за нами", – заявил он.

Леонид Кучма, которого музыкант упомянул в посте, – второй президент Украины (1994– 2005).

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в 1988 году в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". В 2010 году группа презентовала дебютный альбом "Мне уже 20". После длительной паузы в музыкальной карьере Dantes вернулся на сцену в 2019 году с песней "Теперь тебе 30".