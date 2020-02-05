"Более или менее". Dantes выпустил клип в защиту права мужчин на слезы. Видео
Украинский музыкант Dantes (Владимир Дантес) на своем YouTube-канале разместил клип на трек "Более или менее". Режиссер – Леонид Колосовский. Клип снят одним дублем. Видео поднимает тему эмоциональности и переживаний мужчин в отношениях наравне с девушками. “В нашем патриархальном обществе в мужчине воспитывают и одобряют только маскулинные черты. Он должен быть сильным, все терпеть, хотя нам тоже хочется иногда поплакать, быть слабыми, проявлять такие чувства, как любовь, сожаление, сочувствие, нежность. Мужчины действительно имеют право быть такими, какими хотят, а не загонять себя в рамки гендерных стереотипов”, – заявил Dantes.
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