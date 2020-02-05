Клуб читателей
ГОРДОН
 
Бульвар

"Более или менее". Dantes выпустил клип в защиту права мужчин на слезы. Видео

Украинский музыкант Dantes (Владимир Дантес) на своем YouTube-канале разместил клип на трек "Более или менее". Режиссер – Леонид Колосовский. Клип снят одним дублем. Видео поднимает тему эмоциональности и переживаний мужчин в отношениях наравне с девушками. “В нашем патриархальном обществе в мужчине воспитывают и одобряют только маскулинные черты. Он должен быть сильным, все терпеть, хотя нам тоже хочется иногда поплакать, быть слабыми, проявлять такие чувства, как любовь, сожаление, сочувствие, нежность. Мужчины действительно имеют право быть такими, какими хотят, а не загонять себя в рамки гендерных стереотипов”, – заявил Dantes.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Dantes: Мужчины действительно имеют право быть такими, какими хотят, а не загонять себя в рамки гендерных стереотипов
Dantes: Мужчины действительно имеют право быть такими, какими хотят, а не загонять себя в рамки гендерных стереотипов
Фото: Владимир Дантес / Facebook
видео

Видео: DANTES / YouTube
Теги: видео, клип, Владимир Дантес, Dantes
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Французская "фирма" Андропова и Питовранова
Записки бывшего подполковника КГБ: Французская "фирма" Андропова и Питовранова G
Владимир ПОПОВ
Томиленко: Законопроект Ткаченко "О медиа" – про мегарегулятора с исключительными полномочиями запретить любое СМИ или блогера
Томиленко: Законопроект Ткаченко "О медиа" – про мегарегулятора с исключительными полномочиями запретить любое СМИ или блогера G
Анна ШЕСТАК
Романюк: Является ли цитирование Путина пропагандой? Если чиновник захочет что-то сделать против СМИ, по законопроекту Ткаченко “О медиа” у него будут такие инструменты
Романюк: Является ли цитирование Путина пропагандой? Если чиновник захочет что-то сделать против СМИ, по законопроекту Ткаченко “О медиа” у него будут такие инструменты G
Наталия ДВАЛИ
 
 
АНОНС
Борис Тодуров: Мы сделали все, что возможно. Теперь ваша задача принять закон о трансплантации
ОБЩЕСТВО, ОБРАЗ ЖИЗНИ
Кардиохирург Тодуров – депутатам: Примите закон о трансплантации, чтобы спасти жизни украинцам
20 октября, 2016 20.10
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Platz Eins. Линдеманн в новом клипе появился без рук и без ног. Видео
  Platz Eins. Линдеманн в новом клипе появился без рук и без ног. Видео
Plus size модель Грэм перед камерой покормила сына грудью
Plus size модель Грэм перед камерой покормила сына грудью
Водонаева: Для меня Путин был сексуальным мужиком. Теперь я не могу привести его в пример сыну
Водонаева: Для меня Путин был сексуальным мужиком. Теперь я не могу привести его в пример сыну
Disney может потерять $175 млн из-за коронавируса
Disney может потерять $175 млн из-за коронавируса
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS