Dantes показал, как проходили съемки клипа на трек "Более или менее". Видео
Украинский музыкант Dantes (Владимир Дантес) на своем YouTube-канале разместил ролик, в котором показал, как проходили съемки клипа на трек "Более или менее". "Тут показаны и репетиции у меня в гараже, и вообще весь путь, который мы проделали с командой!" – объяснил певец. Клип на песню "Более или менее" снимали одним дублем. Ролик поднимает тему эмоциональности и переживаний мужчин в отношениях наравне с девушками. Режиссер клипа – Леонид Колосовский.
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