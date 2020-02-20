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20 февраля, 2020
 
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"Вивариум". Вышел международный трейлер фильма с Айзенбергом. Видео

На YouTube-канале Movieclips Trailers разместили международный трейлер фильма "Вивариум". Главные герои – молодая пара, подыскивающая себе новое жилье. Агент по недвижимости заманивает их в пространство, оказывающееся лабиринтом. Режиссер – Лоркан Финнеган. Роли исполнили Джесси Айзенберг, Имоджен Путс, Джонатан Арис, Инна Хардвик. Мировая премьера запланирована на 12 марта 2020 года.

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Мировая премьера запланирована на 12 марта 2020 года
Мировая премьера запланирована на 12 марта 2020 года
Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube

видео

Видео: Movieclips Trailers / YouTube
Теги: фильм, видео, трейлер, Джесси Айзенберг
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