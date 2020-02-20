"Вивариум". Вышел международный трейлер фильма с Айзенбергом. Видео
На YouTube-канале Movieclips Trailers разместили международный трейлер фильма "Вивариум". Главные герои – молодая пара, подыскивающая себе новое жилье. Агент по недвижимости заманивает их в пространство, оказывающееся лабиринтом. Режиссер – Лоркан Финнеган. Роли исполнили Джесси Айзенберг, Имоджен Путс, Джонатан Арис, Инна Хардвик. Мировая премьера запланирована на 12 марта 2020 года.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.