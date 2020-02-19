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"Заговор против Америки". Вышел тизер сериала с Вайноной Райдер. Видео

Американский телеканал HBO на своем YouTube-аккаунте опубликовал тизер мини-сериала "Заговор против Америки". В основе проекта – одноименный роман писателя Филипа Рота. Проект представляет собой альтернативный вариант развития истории, то есть если бы на выборах 1940 года в Америке победил не Франклин Делано Рузвельт, а сторонник фашистских идей Чарльз Линдберг. Главные герои – рабочая еврейская семья, которая сталкивается с антисемитскими настроениями в обществе. Роли исполнили Вайнона Райдер, Джон Туртурро, Зои Казан, Ази Робертсон. Премьера проекта на HBO запланирована на 16 марта.

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Премьера проекта на HBO запланирована на 16 марта
Премьера проекта на HBO запланирована на 16 марта
Скриншот: HBO / YouTube
видео

Видео: HBO / YouTube
Теги: видео, сериал, тизер, Вайнона Райдер
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