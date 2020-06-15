"Смесь восторга и страха". Dantes рассказал о первой послекарантинной поездке на поезде

Украинский музыкант Dantes испытал смешанные чувства во время первой поездки на поезде после возобновления железнодорожного движения в рамках смягчения карантина.

Украинский музыкант Dantes совершил первую послекарантинную поездку на поезде. Об этом он рассказал в Instagram.

"Удивительные и смешанные чувства от первой поездки. Поезд для меня был чем-то доступным. Чем-то таким, что всегда под боком. Мне не нравились вокзалы. Суматоха, маргиналы, воры, грязь, вонь, неприятные пьяные люди. Сейчас же, спустя три месяца карантина, вокзал очистился", – рассказал певец.

По словам артиста, во время ожидания поезда на вокзале было мало людей, а вагон оказался полупустым.

"Я не знаю как описать эти чувства. Смесь восторга, удивления, страха перед новизной и волнение. Чувствую себя первопроходцем", – подытожил он.

В связи с улучшением эпидемической ситуации с 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

С 1 июня Украина возобновила пассажирское железнодорожное сообщение. Более 40 поездов дальнего следования отправились по стране. С 4 июня "Укрзалізниця" возобновила сообщение Киева с Хмельницким, Ивано-Франковском, Ужгородом и Ковелем. Железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express, курсирующий из Киева в аэропорт Борисполь, восстановил работу с 15 июня.

Также с 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня должно возобновиться внешнее.