"Смесь восторга и страха". Dantes рассказал о первой послекарантинной поездке на поезде

Украинский музыкант Dantes совершил первую послекарантинную поездку на поезде. Об этом он рассказал в Instagram.
"Удивительные и смешанные чувства от первой поездки. Поезд для меня был чем-то доступным. Чем-то таким, что всегда под боком. Мне не нравились вокзалы. Суматоха, маргиналы, воры, грязь, вонь, неприятные пьяные люди. Сейчас же, спустя три месяца карантина, вокзал очистился", – рассказал певец.
По словам артиста, во время ожидания поезда на вокзале было мало людей, а вагон оказался полупустым.
"Я не знаю как описать эти чувства. Смесь восторга, удивления, страха перед новизной и волнение. Чувствую себя первопроходцем", – подытожил он.
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Сейчас ехать в поезде тааак странно. * Удивительные и смешанные чувства от первой поездки. Поезд для меня был чем-то доступным. Чем-то таким, что всегда под боком. * Мне не нравились вокзалы. Суматоха, маргиналы, воры, грязь, вонь, неприятные пьяные люди...хотя во всём этом оставалось место для прекрасных встреч и трогательных прощаний. * Сейчас же, спустя 3 месяца карантина, вокзал ОЧИСТИЛСЯ. Я его таким только на картинках видел. Фанерные/деревянные кресла (для ожидания) пустые и OMG чистые. Людей нет, никого и ничего из вышеперечисленных раздражителей тоже нет. А в поезде полупустые вагоны, свежо))) * Я не знаю как ещё описать эти чувства. Знаете, вот когда первый раз летел на самолёте, такое же ощущение было. Смесь восторга, удивления, страха перед новизной и волнение. В какой-то степени (не знаю почему) чувствую себя первопроходцем. * Так началось моё утро)))
В связи с улучшением эпидемической ситуации с 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.
С 1 июня Украина возобновила пассажирское железнодорожное сообщение. Более 40 поездов дальнего следования отправились по стране. С 4 июня "Укрзалізниця" возобновила сообщение Киева с Хмельницким, Ивано-Франковском, Ужгородом и Ковелем. Железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express, курсирующий из Киева в аэропорт Борисполь, восстановил работу с 15 июня.
Также с 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня должно возобновиться внешнее.