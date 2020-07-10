"Не хочу его кончать!". Вышел клип на трек Last Dance заявившей о распаде группы "Время и Стекло". Видео
Украинская группа "Время и Стекло" на своем YouTube-канале презентовала клип на песню Last Dance. Ролик является своеобразным прощанием группы со зрителями. "Последний танец – это все, что нам осталось. Не хочу его кончать!" – поется в припеве. В клипе участники группы, Надя Дорофеева и Позитив, предстали в образе звезд, которые проводят пресс-конференцию и пускаются в пляс. "Мы не планируем уходить в вечный прощальный тур, просто карантин диктует свои правила и меняет планы: из-за пандемии перенеслись даты концертов прощального тура, но мы приедем во все запланированные концертные залы", – заверили Дорофеева и Позитив. Режисcер ролика – Максим Шелковников, Денис Маноха. Слова песни написали Алексей Потапенко (Потап), Надежда Дорофеева, Инга Кагарлык, музыку – Потап и Алексей Завгородний (Позитив).
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