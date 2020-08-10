"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото

Экс-участница украинской группы "Время и Стекло", певица Надя Дорофеева разместила в Instagram фото, для которого позировала без одежды и белья.
"Это я так сильно люблю лето", – написала она.
Певица снялась лежа на газоне спиной к камере. Ягодицы Дорофеева прикрыла джинсовыми шортами.
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Подписчики прокомментировали фотографию.
"А тебя в таком виде любит вся мужская половина аудитории", – заявила nadyadorofeeva_2104.
"Ты чистый секс", – отметил vitalyzvarych.
"Лежим, кайфуем", – добавила dorofeeva.mem.
Ранее Дорофеева опубликовала фото в соломенной шляпе и сокрушалась, что лето заканчивается.
"Лета так осталось мало", – отмечала она.
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Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. По словам артистов, каждый из них намерен заняться сольной карьерой.