"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото

Экс-участница украинской группы "Время и Стекло", певица Надя Дорофеева показала голое тело.

Дорофеева: Это я так сильно люблю лето Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Экс-участница украинской группы "Время и Стекло", певица Надя Дорофеева разместила в Instagram фото, для которого позировала без одежды и белья.

"Это я так сильно люблю лето", – написала она.

Певица снялась лежа на газоне спиной к камере. Ягодицы Дорофеева прикрыла джинсовыми шортами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Это я так сильно люблю лето Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 9 Авг 2020 в 5:43 PDT

Подписчики прокомментировали фотографию.

"А тебя в таком виде любит вся мужская половина аудитории", – заявила nadyadorofeeva_2104.

"Ты чистый секс", – отметил vitalyzvarych.

"Лежим, кайфуем", – добавила dorofeeva.mem.

Ранее Дорофеева опубликовала фото в соломенной шляпе и сокрушалась, что лето заканчивается.

"Лета так осталось мало", – отмечала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Лета так осталось мало * Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 6 Авг 2020 в 3:24 PDT

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. По словам артистов, каждый из них намерен заняться сольной карьерой.