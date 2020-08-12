"Это что за Камасутра?" Дорофеева и Dantes порезвились на траве

Бывшая участница украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и ее муж – музыкант Dantes продемонстрировали элементы акробатики.

Дорофеева: Акробаты на ваши мероприятия и праздники Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Бывшая участница украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева обнародовала в Instagram снимки, на которых запечатлена с супругом, музыкантом Dantes (Владимиром Дантесом).

"Акробаты на ваши мероприятия и праздники", – написала она.

На фото пара запечатлена позирующей на лужайке перед домом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Акробаты на ваши мероприятия и праздники. @vladimirdantes * Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 12 Авг 2020 в 2:05 PDT

Подписчики прокомментировали пост.

"Это что за Камасутра?" – спросил murzilka.new.

"Вы такие пупсички", – заявила dasha_planet.

Свадьба Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса состоялась 7 июля 2015 года. Познакомились они в 2011 году.

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился 28 июня 1988 года в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". В 2010 году группа презентовала дебютный альбом "Мне уже 20". После длительной паузы в музыкальной карьере Dantes вернулся на сцену в 2019 году с песней "Теперь тебе 30".

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. По словам артистов, каждый из них намерен заняться сольной карьерой.