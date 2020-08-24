"Блуд", "Суперчикса". Дорофеева снялась для видео топлес

Бывшая участница украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева позировала без бюстгальтера.

Бывшая участница украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева обнародовала в Instagram видео, в котором предстала лежащей топлес на лужайке.

"Летнее настроение", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Summer mood * Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 23 Авг 2020 в 9:56 PDT

Подписчики прокомментировали ролик.

"Блуд", – написал dmitro_kuzilakdmitrij.

"Суперчикса", – отметил suertelobosuerte.

Дорофеева ранее публиковала фото, снятое на той же локации в аналогичном виде.

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. По словам артистов, каждый из них намерен заняться сольной карьерой.