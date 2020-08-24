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24 августа, 2020
 
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"Блуд", "Суперчикса". Дорофеева снялась для видео топлес

Бывшая участница украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева позировала без бюстгальтера.

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Дорофеева: Летнее настроение
Дорофеева: Летнее настроение
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Бывшая участница украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева обнародовала в Instagram видео, в котором предстала лежащей топлес на лужайке.

"Летнее настроение", – написала она.

Подписчики прокомментировали ролик.

"Блуд", – написал dmitro_kuzilakdmitrij.

"Суперчикса", – отметил suertelobosuerte.

Дорофеева ранее публиковала фото, снятое на той же локации в аналогичном виде.

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. По словам артистов, каждый из них намерен заняться сольной карьерой.

Теги: Надя Дорофеева, топлес, бюстгальтер
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