"Блуд", "Суперчикса". Дорофеева снялась для видео топлес

Бывшая участница украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева обнародовала в Instagram видео, в котором предстала лежащей топлес на лужайке.
"Летнее настроение", – написала она.
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Подписчики прокомментировали ролик.
"Блуд", – написал dmitro_kuzilakdmitrij.
"Суперчикса", – отметил suertelobosuerte.
Дорофеева ранее публиковала фото, снятое на той же локации в аналогичном виде.
Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. По словам артистов, каждый из них намерен заняться сольной карьерой.