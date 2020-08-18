"Одноклассница". Dantes презентовал клип-ностальгию. Видео
Украинский певец Dantes 18 августа на своем канале в YouTube презентовал клип на песню "Одноклассница". "Мне захотелось написать песню, в которой будет чувствоваться ностальгия по тому, чего уже никогда не будет впервые. Так ко мне пришла идея песни, благодаря которой можно было бы окунуться в воспоминания и будто побывать на школьной дискотеке", – поделился историей написания трека певец. Dantes подчеркнул, что над созданием песни он работал совместно с певицей Jerry Heil. Ранее она написала для певца песню "Теперь тебе 30".
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