"Могу даже начать заикаться". Dantes рассказал, что мешает его красноречию

Украинский музыкант Dantes заявил, что ему настолько нравится материться, что матерные слова превращаются в основное средство коммуникации.

Украинский музыкант Dantes считает, что с возрастом и статусом теряет дар красноречия. Об этом он рассказал на своей странице в Inatagrm.

По словам артиста, с годам в его голове начали появляться блоки, которые мешают связно излагать мысли.

"Начал замечать, что речь моя оскудела. Раньше не парился о том, что говорю и как. А с годами в голове начали образовываться блоки. Такие стопоры статуса, опыта и понимания, что ты не можешь плохо говорить, на тебя же люди смотрят. Из-за этого могу даже начать заикаться", – признался музыкант.

Dantes подчеркнул, что ему нравится использовать в речи матерные слова, но он осознает, что они превращаются в основное средство коммуникации.

"Поэтому нужно начинать следить за языком и мыслями", – заключил он.

"То же самое", – высказала солидарность с певцом его коллега Jerry Heil.

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". В 2010 году группа презентовала дебютный альбом "Мне уже 20". После длительной паузы в музыкальной карьере Dantes вернулся на сцену в 2019 году с песней "Теперь тебе 30".