Бульвар Шоубиз
 
15 июля, 2020
 
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"Могу даже начать заикаться". Dantes рассказал, что мешает его красноречию

Украинский музыкант Dantes заявил, что ему настолько нравится материться, что матерные слова превращаются в основное средство коммуникации.

Dantes: Речь моя оскудел
Dantes: Речь моя оскудел
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский музыкант Dantes считает, что с возрастом и статусом теряет дар красноречия. Об этом он рассказал на своей странице в Inatagrm. 

По словам артиста, с годам в его голове начали появляться блоки, которые мешают связно излагать мысли. 

"Начал замечать, что речь моя оскудела. Раньше не парился о том, что говорю и как. А с годами в голове начали образовываться блоки. Такие стопоры статуса, опыта и понимания, что ты не можешь плохо говорить, на тебя же люди смотрят. Из-за этого могу даже начать заикаться", – признался музыкант. 

Dantes подчеркнул, что ему нравится использовать в речи матерные слова, но он осознает, что они превращаются в основное средство коммуникации. 

"Поэтому нужно начинать следить за языком и мыслями", – заключил он. 

"То же самое", – высказала солидарность с певцом его коллега Jerry Heil. 

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". В 2010 году группа презентовала дебютный альбом "Мне уже 20". После длительной паузы в музыкальной карьере Dantes вернулся на сцену в 2019 году с песней "Теперь тебе 30".

Теги: Украина, певец, Jerry Heil, Dantes
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