"Могу даже начать заикаться". Dantes рассказал, что мешает его красноречию

Украинский музыкант Dantes считает, что с возрастом и статусом теряет дар красноречия. Об этом он рассказал на своей странице в Inatagrm.
По словам артиста, с годам в его голове начали появляться блоки, которые мешают связно излагать мысли.
"Начал замечать, что речь моя оскудела. Раньше не парился о том, что говорю и как. А с годами в голове начали образовываться блоки. Такие стопоры статуса, опыта и понимания, что ты не можешь плохо говорить, на тебя же люди смотрят. Из-за этого могу даже начать заикаться", – признался музыкант.
Dantes подчеркнул, что ему нравится использовать в речи матерные слова, но он осознает, что они превращаются в основное средство коммуникации.
"Поэтому нужно начинать следить за языком и мыслями", – заключил он.
"То же самое", – высказала солидарность с певцом его коллега Jerry Heil.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Знаете, начал замечать, что речь моя оскудела. * Раньше не парился о том что говорю и главное как. Не было какого-то барьера. А вот с годами, в голове начали образовываться блоки. Такие стопоры статуса, опыта и понимания, что ты не можешь плохо говорить, на тебя же люди смотрят. * И из-за этого, когда я пытаюсь что-то рассказать, могу даже начать заикаться Особенно, если говорю на тему, в которой не силён. * Понимаю, что мне настолько нравится материться, что это становится иногда основным средством коммуникации - это ужасно. * Поэтому нужно начинать следить за языком и мыслями. Пойду книжку почитаю, если что-то интересненькое есть на уме, пишите. Только, пожалуйста, не мотивирующие книги))) Художку)) Photo by @dasha.synelnikova
Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". В 2010 году группа презентовала дебютный альбом "Мне уже 20". После длительной паузы в музыкальной карьере Dantes вернулся на сцену в 2019 году с песней "Теперь тебе 30".