  Болеющая COVID-19 Фреймут приняла участие в "Танцах со звездами"

Заболевшая COVID-19 участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", телеведущая Ольга Фреймут станцевала фокстрот.

Фреймут о себе и партнере Падзине: Мы приняли решение танцевать, невзирая на то, что у нас общий диагноз – COVID-19 Скриншот: Танці з зірками / YouTube

Заболевшая COVID-19 участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", телеведущая Ольга Фреймут приняла участие в проекте, невзирая на заболевание. Видео опубликовали на канале проекта в YouTube.

COVID-19 диагностировали и у Фреймут, и у ее партнера Ильи Падзины, поэтому они тренировались и участвовали в шоу, находясь на самоизоляции.

"Мы приняли решение танцевать, невзирая на то, что у нас общий диагноз – COVID-19", – рассказала телеведущая.

Она отметила, что, поскольку у них с партнером отсутствуют симптомы болезни – такие, как пневмония, кашель, высокая температура, врачи разрешили им тренироваться.

Пара станцевала фокстрот.

ВИДЕО

Видео: Танці з зірками / YouTube

Фреймут стала 14-й участницей шоу "Танцы со звездами". Премьера проекта состоялась 30 августа на "1+1".

23 августа Фреймут сообщила, что получила положительный результат теста на COVID-19, подчеркнув, что лечится дома, находясь в самоизоляции, приостановив работу над проектами.

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