"Цветы лечат". Заразившаяся COVID-19 Фреймут позировала с букетом

Участница шоу "Танцы со звездами", телеведущая Ольга Фреймут поделилась в сети снимком, сделанным после того, как заболела COVID-19.

Заболевшая COVID-19 участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", телеведущая Ольга Фреймут 26 августа на своей странице в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена с букетом роз в руках.

"Цветы лечат", – коротко подписала снимок ведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Квіти лікують Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 26 Авг 2020 в 5:30 PDT

Фреймут стала 14-й участницей шоу "Танцы со звездами", премьера которого запланирована на 30 августа.

23 августа Фреймут сообщила, что получила положительный результат на COVID-19, подчеркнув, что лечится дома, находясь в самоизоляции, приостановив работу над проектами.

По состоянию на 26 августа количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 110 085, 2354 человека скончались, 53 454 пациента уже выздоровели.

Кабинет Министров Украины 26 августа принял решение продлить адаптивный карантин до 1 ноября.