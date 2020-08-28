Хореограф проекта "Танцы со звездами" прокомментировала участие в шоу заболевшей COVID-19 Фреймут

Хореограф проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ксения Горб пожелала участнице проекта ведущей Ольге Фреймут, заболевшей COVID-19, и ее партнеру, танцору Илье Падзине порадовать зрителей своим первым танцем.

Партнером Фреймут по шоу "Танцы со звездами" стал Падзина Фото: tanci1plus1 / Instagram

Хореограф проекта "Танцы со звездами" Ксения Горб 28 августа на своей странице в Instagram назвала участницу проекта телеведущую Ольгу Фреймут "невероятно красивой женщиной, изящной душой и телом".

Горб также обнародовала фото, сделанное во время репетиции, – на снимке она запечатлена в компании Фреймут и ее партнера по проекту, танцора Ильи Падзины.

"Несмотря ни на что, желаю этой паре порадовать вас своим первым танцем. До эфира три дня. Ждете?" – заявила Горб, подразумевая, вероятно, что Фреймут заболеала COVID-19.

"Как Оля выйдет на паркет, если она болеет "короной"?" – поинтересовались подписчики.

"Ждите", – лаконично ответила Горб.

Фреймут стала 14-й участницей шоу "Танцы со звездами", премьера которого запланирована на 30 августа.

23 августа Фреймут сообщила, что получила положительный результат теста на COVID-19, подчеркнув, что лечится дома, находясь в самоизоляции, приостановив работу над проектами.

По состоянию на 28 августа в Украине общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 114 497, 2451 человек скончался, 55 083 пациента уже выздоровели.