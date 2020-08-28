Хореограф проекта "Танцы со звездами" прокомментировала участие в шоу заболевшей COVID-19 Фреймут

Хореограф проекта "Танцы со звездами" Ксения Горб 28 августа на своей странице в Instagram назвала участницу проекта телеведущую Ольгу Фреймут "невероятно красивой женщиной, изящной душой и телом".
Горб также обнародовала фото, сделанное во время репетиции, – на снимке она запечатлена в компании Фреймут и ее партнера по проекту, танцора Ильи Падзины.
"Несмотря ни на что, желаю этой паре порадовать вас своим первым танцем. До эфира три дня. Ждете?" – заявила Горб, подразумевая, вероятно, что Фреймут заболеала COVID-19.
"Как Оля выйдет на паркет, если она болеет "короной"?" – поинтересовались подписчики.
"Ждите", – лаконично ответила Горб.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ольга Фреймут и Илья. Несмотря ни на что , желаю этой паре порадовать вас своим первым танцем. Ольга невероятно красивая женщина, изящная и нежная душой и телом. Возможно , некоторые не согласятся с этим утверждением.... но очень хочется что бы зритель увидел ее моими глазами, посмотрел по новому. Я правда, очарованна их парой. У ребят сложилась особенная атмосфера в паре, как они относятся к друг-другу , с каким уважением и деликатностью общаются, как Илья работает над каждой деталью со своим особенным взглядом на хореографию. На первом общем занятии хотелось просто за ними наблюдать и не вмешиваться.. До эфира 3 дня .... Ждете? #группавразноцветныхбрюках #танціззірками
Фреймут стала 14-й участницей шоу "Танцы со звездами", премьера которого запланирована на 30 августа.
23 августа Фреймут сообщила, что получила положительный результат теста на COVID-19, подчеркнув, что лечится дома, находясь в самоизоляции, приостановив работу над проектами.
По состоянию на 28 августа в Украине общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 114 497, 2451 человек скончался, 55 083 пациента уже выздоровели.