"Отдаваться на полную – душой и телом". Винник показал тренировку с Шоптенко

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1", певец Олег Винник после тренировки с хореографом Аленой Шоптенко заявил, что во время танца он максимально открыт.

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Олег Винник показал, как проходят его тренировки с партнершей по проекту, хореографом Аленой Шоптенко. Подборку черно-белых снимков, сделанных в репетиционном зале, он разместил в Instagram.

"Ну что же, обратного пути нет. Первый шаг на паркет уже сделан. Место, где нужно отдаваться на полную – душой и телом. Когда ты танцуешь, ты максимально открыт", – написал он.

Премьера нового сезона шоу "Танцы со звездами" состоится 30 августа.

Участие в проекте кроме Винника подтвердили еще 13 звезд – экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona, телеведущий Дмитрий Танкович, экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний), лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец, "холостяк" Сергей Мельник, актер Арам Арзуманян и телеведущая Ольга Фреймут.

23 августа Фреймут на своей странице в Instagram сообщила, что получила положительный результат теста на COVID-19. "Все проекты и работу пока остановила", – сообщила она.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис.