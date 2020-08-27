Бульвар Шоубиз
 
27 августа, 2020
 
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Лидер "БеZ обмежень" Танчинец показал двухлетнего сына

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец разместил в сети снимок, на котором запечатлен вместе с двухлетним сыном Лукьяном во время велопрогулки.

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Танчинец отец двух детей
Танчинец – отец двух детей
Фото: sergii_tanchynets / Instagram

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец на своей странице в Instagram поделился фотографией, на которой запечатлен в компании сына. Артист показал, как двухлетний Лукьян учится ездить на велосипеде.  

"И неплохо получается, кстати", – прокомментировал успехи сына певец. 

Танчинец вместе с женой Анной Танчинец-Стефанской, которую снял в своем клипе "Не мовчи" в роли роковой музы, воспитывают двух детей – дочь Анастасию и сына Лукьяна. 

30 августа Танчинец выйдет на паркет в шоу "Танцы со звездами" в качестве участника проекта.

Теги: Без обмежень, Танцы со звездами, Сергей Танчинец
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