Лидер "БеZ обмежень" Танчинец показал двухлетнего сына

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец на своей странице в Instagram поделился фотографией, на которой запечатлен в компании сына. Артист показал, как двухлетний Лукьян учится ездить на велосипеде.
"И неплохо получается, кстати", – прокомментировал успехи сына певец.
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Танчинец вместе с женой Анной Танчинец-Стефанской, которую снял в своем клипе "Не мовчи" в роли роковой музы, воспитывают двух детей – дочь Анастасию и сына Лукьяна.
30 августа Танчинец выйдет на паркет в шоу "Танцы со звездами" в качестве участника проекта.