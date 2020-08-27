Лидер "БеZ обмежень" Танчинец показал двухлетнего сына

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец разместил в сети снимок, на котором запечатлен вместе с двухлетним сыном Лукьяном во время велопрогулки.

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец на своей странице в Instagram поделился фотографией, на которой запечатлен в компании сына. Артист показал, как двухлетний Лукьян учится ездить на велосипеде.

"И неплохо получается, кстати", – прокомментировал успехи сына певец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram І не погано получається, доречі!) Публикация от Sergii Tanchynets (@sergii_tanchynets) 26 Авг 2020 в 9:47 PDT

Танчинец вместе с женой Анной Танчинец-Стефанской, которую снял в своем клипе "Не мовчи" в роли роковой музы, воспитывают двух детей – дочь Анастасию и сына Лукьяна.

30 августа Танчинец выйдет на паркет в шоу "Танцы со звездами" в качестве участника проекта.