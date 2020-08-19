"Героям". Группа "БеZ обмежень" посвятила новую песню украинским воинам и участникам протестов в Беларуси. Видео
Украинская группа "БеZ обмежень" 19 августа на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Героям", исполнив ее совместно с лидером группы СКАЙ Олегом Собчуком, музыкантами из группы Kozak System Иваном Леньо и Сергеем Соловьем, а также с Артуром Даниеляном. "Этот трек – поддержка для украинских воинов и людей, протестующих сейчас в Беларуси. Для всех несокрушимых и сильных духом", – говорится в релизе клипа. Музыканты отметили, что съемки клипа проходили на крыше самого высокого здания в Киеве, а текст песни был переведен также и на белорусский язык. Режиссером клипа является Артем Григорян. "Героям" – вторая композиция группы, которая войдет в их будущий альбом.
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