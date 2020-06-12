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13 июня, 2020
 
Видео

Жена в роли роковой музы. "БеZ обмежень" представили свой самый откровенный клип

Украинская группа "БеZ обмежень" записала клип на песню "Не мовчи" – видео музыканты разместили на своем YouTube-канале. Главные роли в видео сыграли фронтмен команды Сергей Танчинец и его жена Анна Танчинец-Стефанская, показав историю развития отношений влюбленной пары. Жена вокалиста группы запечатлена в клипе в образе роковой музы. По словам музыкантов, клип "Не мовчи" является призывом к настоящей любви и искренности. "Пока что это самый откровенный клип группы", – говорится в релизе. Режиссером клипа стала Елена Винярская.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Сергей Танчинец и его жена Анна Танчинец-Стефанская сыграли в клипе главные роли
Сергей Танчинец и его жена Анна Танчинец-Стефанская сыграли в клипе главные роли
Фото: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ / Facebook

видео

Видео: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ / YouTube
Теги: Украина, видео, клип, видеоклип, Без обмежень, Сергей Танчинец
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