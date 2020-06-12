Жена в роли роковой музы. "БеZ обмежень" представили свой самый откровенный клип
Украинская группа "БеZ обмежень" записала клип на песню "Не мовчи" – видео музыканты разместили на своем YouTube-канале. Главные роли в видео сыграли фронтмен команды Сергей Танчинец и его жена Анна Танчинец-Стефанская, показав историю развития отношений влюбленной пары. Жена вокалиста группы запечатлена в клипе в образе роковой музы. По словам музыкантов, клип "Не мовчи" является призывом к настоящей любви и искренности. "Пока что это самый откровенный клип группы", – говорится в релизе. Режиссером клипа стала Елена Винярская.
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